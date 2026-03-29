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© Instagram | Zeudi di Palma e Scarlett
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I nuovi scatti

Zeudi Di Palma, le foto con la nuova fidanzata Scarlett

L'ex Miss Italia ha rotto il silenzio su Instagram, annunciando ufficialmente l'inizio di una nuova relazione con la modella 31enne

29 Mar 2026 - 14:05
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zeudi di palma