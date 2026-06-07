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© Instagram | Vittoria Ceretti ed Emily Ratajkowski 
© Instagram | Vittoria Ceretti ed Emily Ratajkowski 
© Instagram | Vittoria Ceretti ed Emily Ratajkowski 

© Instagram | Vittoria Ceretti ed Emily Ratajkowski 

© Instagram | Vittoria Ceretti ed Emily Ratajkowski 

Compleanni Vip

Vittoria Ceretti ed Emily Ratajkowski compiono gli anni: due icone di bellezza differenti

Vittoria Ceretti ed Emily Ratajkowski festeggiano il compleanno raccontando due modi diversi di essere protagoniste della moda contemporanea

07 Giu 2026 - 11:23
9 foto
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