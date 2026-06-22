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MATRIMONI VIP

Valtina Vignali ha detto sì nel castello di Bracciano

Per la coppia si tratta della seconda cerimonia: pochi mesi prima si erano già uniti con rito civile

22 Giu 2026 - 10:35
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