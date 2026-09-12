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© Instagram |  Chiara e Valentina Ferragni
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Le rivelazioni dell'influencer

Valentina Ferragni parla del Pandoro Gate e conferma la fine della relazione con Matteo Napoletano

Durante un podcast, l'influencer ha parlato del periodo difficile vissuto dalla sorella Chiara e ha parlato della recente rottura con il compagno

12 Set 2026 - 17:14
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