Vip in vacanza, da Elisabetta Gregoraci a Franceska: tra relax e divertimento

L’estate 2026 entra nel vivo e alcuni dei volti più noti dello spettacolo scelgono di concedersi qualche giorno di pausa lontano dagli impegni quotidiani. Per combattere il caldo e staccare la spina, molti vip hanno lasciato le città per raggiungere mete di mare, resort esclusivi, piscine e luoghi capaci di regalare qualche momento di relax. Tra chi ha scelto una vacanza all’estero c’è Chiara Ferragni, che ha trascorso alcuni giorni ad Adalia, in Turchia, insieme alla famiglia (fidanzato compreso). Elena Barolo, invece, ha preferito restare in Italia, concedendosi una pausa dalla frenesia di Milano con qualche giornata di tranquillità a Sanremo. Franceska Nuredini ha optato per una soluzione più semplice e fresca, partecipando a una festa in piscina con gli amici. Dopo un luglio particolarmente intenso tra eventi e appuntamenti professionali, anche Elisabetta Gregoraci ha deciso di regalarsi un po’ di tempo per sé. La conduttrice e showgirl è tornata nella sua Montecarlo dopo la recente fuga a Capri in occasione dei Capri Music Awards, raccontando sui social alcuni momenti della sua estate con un semplice messaggio: “Qualche giorno estivo a casa”. Non manca poi il capitolo dedicato allo stile e all’ironia. Arisa ha condiviso su Instagram alcuni scatti della sua estate tra mare e concerti, mostrando un costume intero nero in pelle e accompagnando le immagini con il suo consueto spirito scherzoso: “AAA cercasi Tarzan”. Infine, Costanza Caracciolo ha scelto Formentera per la sua prima settimana di vacanza, documentando con una gallery i momenti trascorsi tra spiaggia e relax. Dai viaggi internazionali alle fughe più intime, i vip raccontano così la loro estate fatta di sole, mare e qualche meritata pausa.