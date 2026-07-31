Chiara Ferragni si è concessa una pausa all'insegna del comfort e del relax. Dopo aver trascorso le scorse settimane tra la Grecia e il lago di Como, l'influencer ha fatto tappa in Turchia, dove sta vivendo una vacanza in famiglia in una delle strutture più prestigiose della Riviera Turca. Per questa parentesi estiva, ha scelto un resort cinque stelle situato a Belek, rinomata località balneare nei pressi di Antalya. La struttura si distingue per un'offerta esclusiva grazie alle sue nove piscine, una spiaggia privata, un moderno centro benessere, un parco acquatico e una ricca proposta gastronomica. Quanto costa una vacanza nel resort? Soggiornare in una struttura di questo livello richiede un investimento importante, che durante il mese d'agosto può arrivare a circa 3mila euro a notte. Non si tratta di un viaggio in solitaria. Attraverso foto e storie pubblicate sui social, Chiara Ferragni ha mostrato alcuni momenti della vacanza trascorsa insieme ai suoi familiari, tra giornate trascorse in piscina, cene all'aperto e momenti di relax. Con lei ci sono la madre Marina Di Guardo, la sorella Francesca Ferragni insieme al marito Riccardo Nicoletti e ai loro figli, Edoardo e Lea. Presente anche José Hernandez, che negli ultimi mesi è apparso con sempre maggiore frequenza accanto all'imprenditrice nelle occasioni pubbliche e nei contenuti condivisi sui social.