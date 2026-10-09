Travis Barker si è sottoposto a un intervento chirurgico al gomito dopo aver perso sensibilità alla mano e alle dita. Il batterista dei Blink-182 ha condiviso sui social alcune foto dall'ospedale, dove ha ricevuto il sostegno della moglie Kourtney Kardashian e della figlia Alabama. "Dovrei stare bene tra qualche settimana", ha rassicurato i fan.