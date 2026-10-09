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© Instagram | Travis Barker operato al braccio, Kourtney Kardashian al sua fianco: le foto in ospedale
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IL RICOVERO

Travis Barker operato al braccio, Kourtney Kardashian al suo fianco: le foto dall'ospedale

Il batterista dei Blink-182 ha condiviso sui social le foto del ricovero insieme alla moglie e alla figlia Alabama

09 Ott 2026 - 12:00
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Travis Barker si è sottoposto a un intervento chirurgico al gomito dopo aver perso sensibilità alla mano e alle dita. Il batterista dei Blink-182 ha condiviso sui social alcune foto dall'ospedale, dove ha ricevuto il sostegno della moglie Kourtney Kardashian e della figlia Alabama. "Dovrei stare bene tra qualche settimana", ha rassicurato i fan.

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