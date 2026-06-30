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© Instagram | Tony Effe con la figlia
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Due anni di amore

Tony Effe e Giulia De Lellis festeggiano il secondo anniversario: le foto

Il cantante e l'influencer hanno festeggiato un traguardo importante ad alcune settimane di distanza dal battesimo della figlia Priscilla

30 Giu 2026 - 16:57
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