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Tra corse e bastonate

Tony Effe, le foto degli allenamenti estremi in Cina

Il rapper è volato dall'altra parte del mondo insieme ad Ale Della Giusta per praticare le arti marziali e rafforzare il corpo e lo spirito

03 Nov 2026 - 07:00
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tony effe