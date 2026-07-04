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il matrimonio a new york

Taylor Swift e Travis Kelce sposi al Madison Square Garden

A officiare la cerimonia è stato l'attore Adam Sandler.  Tra i presenti centinaia di invitati super vip: da Gigi Hadid a Bradly Cooper, da Steven Spielberg a Hugh Grant. Per l'occasione, l'Empire State Building si è tinto di blu

04 Lug 2026 - 12:04
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