Tania Cagnotto ha condiviso sui social una serie di fotografie che raccontano il matrimonio bis con due spettatrici speciali in prima fila: le figlie. La campionessa di tuffi si è risposata con il marito, rinnovando le promesse nuziali in una cornice da cartolina: una spiaggia dalla sabbia bianchissima, un mare dalle sfumature azzurre e, soprattutto, la presenza delle loro bambine. Gli scatti mostrano Tania Cagnotto protagonista di una cerimonia intima e suggestiva, celebrata in riva al mare, con le figlie presenti a condividere insieme ai genitori questo momento speciale. Immagini che raccontano tutta la dolcezza di un nuovo sì, nato in maniera del tutto inaspettata e svelano la domanda delle figlie che ha fatto scattare l'idea: "Mamy, Papi perché non ci avete invitato al vostro matrimonio??". La campionessa di tuffi ha raccontato anche le sue emozioni nel momento del sì: "Io, che non sono una gran romanticona, ammetto di essermi commossa. Chi lo avrebbe mai detto che mi sarei risposata e per di più con lo stesso uomo".