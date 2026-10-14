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Reali monegaschi

Stéphanie di Monaco al Global Gift Gala insieme ai figli

La principessa, 61 anni, con la famiglia a un evento benefico in sostegno della lotta contro l'AIDS. Alla serata erano presenti anche Eva Longoria e Alexandra Leclerc (con il pancione)

14 Ott 2026 - 07:30
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