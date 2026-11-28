Sophie Taricone, 22enne figlia di Kasia Smutniak e Pietro Taricone, si dedica a pittura e fotografia mantenendo riservata la vita privata. Formata al Paris College of Art e all'Accademia di Belle Arti di Venezia, lavora con tecniche miste, scultura e pellicola 35mm su supporti vari, esponendo in Italia e all'estero e illustrando libri. È tornata di recente al centro dell'attenzione per il documentario Mustang (nei cinema dal 23 novembre 2026), diretto dalla madre e narrato da lei: intreccia il viaggio nepalese dei genitori nel 2003 con il proprio percorso a 19 anni usando la telecamera del padre, di cui conserva tratti più che somiglianti.