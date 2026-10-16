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© Instagram | Giulietta, la nuova cagnolina di Silvia Provvedi
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IL NOME SCELTO DALLA FIGLIA

Silvia Provvedi pubblica le prime foto di Giulietta, la sua nuova cagnolina

La nuova amica a quattro zampe è entrata a far parte della famiglia dopo la scomparsa di Quercietta

16 Ott 2026 - 07:00
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silvia provvedi