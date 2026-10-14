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© Instagram | Shakira ringrazia il suo ex
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Gratitudine

Shakira ringrazia pubblicamente il suo ex Antonio de la Rúa: le foto del concerto a Madrid

La cantante ha espresso la propria gratitudine nei confronti del supporto ricevuto dal precedente compagno, che ora definisce come un caro amico

14 Ott 2026 - 07:00
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