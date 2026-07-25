Selena Gomez e Benny Blanco hanno scelto l'Italia per un'estate di relax, dividendosi tra Toscana ed Emilia-Romagna tra gite in barca, tavole imbandite e passeggiate nei borghi. Il compleanno della cantante, il 34esimo, è stato celebrato con una lezione di cucina dedicata ai grandi classici della tradizione gastronomica: pasta fresca fatta a mano, fiori di zucca ripieni e parmigiana di melanzane, il tutto rigorosamente documentato sui social. Nelle foto, tutti i momenti più belli del viaggio della coppia.