Satta irresistibile, Boateng vola da lei e piovono baci

E' rimasto in Italia per amore e per amore nel weekend è volato in Sardegna. Kevin Prince Boateng, fresco acquisto della Fiorentina, dopo l'amichevole contro il Livorno, ha raggiunto Melissa Satta per una serata di gala al mare. Entrambi hanno postato la foto di coppia: lei orgogliosa in canotta in seta e pizzo abbinata a pantaloni lamè, lui elegante in giacca e cravatta con il tocco glamour del pantalone con risvolto al ginocchio. I Satteng sono tornati ad infiammare le calde nottate in Costa Smeralda... E di giorno in barca scatta il bacio social!