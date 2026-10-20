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© Instagram | Sahara Ray
© Instagram | Sahara Ray
© Instagram | Sahara Ray

© Instagram | Sahara Ray

© Instagram | Sahara Ray

Lascia una figlia di pochi mesi

Sahara Ray è morta a 34 anni: le ultime foto della modella

Nota soprattutto per una presunta relazione con Justin Bieber nel 2016, la modella era da poco diventata la madre della piccola Snow

20 Ott 2026 - 08:00
10 foto
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