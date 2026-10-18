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© Instagram | Sabrina Salerno negli anni '80
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Una diva senza tempo

Sabrina Salerno pubblica le foto più calde degli anni '80

La cantante ha condiviso con i follower una gallery contenente alcuni degli scatti più memorabili del periodo in cui ha raggiunto l'apice della popolarità

18 Ott 2026 - 12:29
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sabrina salerno