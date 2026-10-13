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© Instagram | Romee Strijd
© Instagram | Romee Strijd
© Instagram | Romee Strijd

© Instagram | Romee Strijd

© Instagram | Romee Strijd

L'ex angelo

Romee Strijd, le foto della modella esclusa dalla sfilata di Victoria's Secret

A soli sei giorni dal Fashion Show 2026, che si svolgerà a Los Angeles il 18 ottobre, la 31enne ha scoperto che quest'anno non potrà sfilare

13 Ott 2026 - 15:56
14 foto
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victoria's secret