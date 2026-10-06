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© Instagram | Romain Gavras ed Emily Ratajkowski
© Instagram | Romain Gavras ed Emily Ratajkowski
© Instagram | Romain Gavras ed Emily Ratajkowski

© Instagram | Romain Gavras ed Emily Ratajkowski

© Instagram | Romain Gavras ed Emily Ratajkowski

Grande complicità

Romain Gavras ed Emily Ratajkowski, le foto della coppia

I due sono tornati a mostrarsi insieme su Instagram a mesi di distanza dalla pubblicazione delle ultime foto

06 Ott 2026 - 15:43
4 foto
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romain gravas
emily ratajkowski