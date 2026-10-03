Roberta Garzia, le foto delle nozze con Antonino Saccà

L'attrice, conosciuta dal grande pubblico soprattutto per il ruolo di Gaia De Bernardi in "Camera Café", ha celebrato il matrimonio sabato 3 ottobre. Roberta Garzia ha condiviso il momento su Instagram, dove posa accanto al marito Antonino Saccà. Lei indossa un lungo abito rosa cipria con corpetto decorato da applicazioni luminose e tiene tra le mani un bouquet di rose nei toni del rosa e del bianco, abbinato a una piccola borsa. Lo sposo sceglie invece un completo scuro con cravatta chiara e fiore all'occhiello. Per Garzia le nozze arrivano in un periodo particolarmente felice anche dal punto di vista professionale, dopo la recente presentazione a Venezia del docufilm "Il mio nuovo mondo", diretto da Donatella Romani e Roberto Amato.