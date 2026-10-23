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papà la manda sola

Reali di Spagna, la principessa Leonor premia Leo Messi

L'erede al trono riceve in udienza i vincitori dei Premi delle Asturie, tra cui il calciatore argentino

23 Ott 2026 - 16:13
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Il 31 ottobre Leonor di Spagna compirà 21 anni e il venerdì è stata protagonista della  46ª edizione dei premi delle Asturie. La cerimonia si è svolta il 23 ottobre al Teatro Campoamor di Oviedo, con la presenza dei Re Felipe VI e di Letizia, della principessa Leonor e dell'infanta Sofía. Tra i premiati: Leo Messi, Patti Smith, Julian Barnes e Christina Koch. Una delle principali novità di quest'anno,  che l'erede al torno Leonor riceverà per la prima volta in solitario i premiati di questa edizione.

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