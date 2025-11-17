Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
1 di 14
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

Genitori nel 2026

Raffaella Fico e Armando Izzo: le prime foto con il pancione nudo

Il bebè della coppia si chiamerà Vincenzo, in onore del padre del calciatore

17 Nov 2025 - 11:11
14 foto
raffaella fico
gossip