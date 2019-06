Primo gay pride da mogli per Imma Battaglia e Eva Grimaldi: Noi siamo una famiglia. Dove c è amore c’è famiglia

Primo gay pride da sposate per Imma Battaglia ed Eva Grimaldi. Le due sono scese in piazza a Roma insieme ad altre migliaia di persone. La Grimaldi ha poi pubblicato le foto della giornata su Facebook, in cui la coppia appare felice e sorridente. "Facciamo la storia facendo l’amore. Il nostro primo #romapride da #spose", ha scritto l'attrice. E ancora: "Noi siamo una famiglia . Dove c’è amore c’è famiglia #jastmarried". Tra le immagini postate ce n'è anche una con la senatrice Monica Cirinnà, promotrice e prima firmataria della legge che ha istituito le unioni civili in Italia.