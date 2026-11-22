Lucine ovunque, caminetto rigorosamente acceso e neve finta a dare un tocco ancora più invernale all'abete che spicca in mezzo al salotto: l'atmosfera natalizia, ormai, arriva sempre prima. Anche per Paola Turani, influencer da due milioni di follower e modella, che sui social mostra le immagini del suo lussuoso chalet a Ponte di Legno, in Val Camonica, addobbato con largo anticipo rispetto al canonico ponte dell'Immacolata. "Casa in montagna pronta per Natale, ora attendiamo solo la neve" (quella vera), si legge nel post. Sullo sfondo, un paesaggio mozzafiato che suggerisce la fine dell'autunno, mentre dentro casa è già tutto pronto per passare i pomeriggi più freddi: divano, copertina e tv già sintonizzata sui film natalizi.