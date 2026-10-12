Dai riflettori di Hollywood alla vita immersa nella natura. Pamela Anderson ha trasformato la tenuta di famiglia sull'isola di Vancouver, in Canada, in un grande orto dove coltiva frutta, verdura, erbe aromatiche e fiori. Tornata nella proprietà nel 2020, l'attrice ha recuperato gli spazi abbandonati, riscoprendo una passione trasmessale dal nonno. Un'attività che Anderson racconta anche sui social, in particolare su TikTok, dove è sbarcata ad agosto e condivide video della vita quotidiana nel suo giardino.