© Instagram @pamelaanderson
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Dal 2020 l'attrice coltiva frutta, verdura e fiori nella sua tenuta sull'isola di Vancouver. Sui social racconta la vita nell'orto e mostra i suoi raccolti
Dai riflettori di Hollywood alla vita immersa nella natura. Pamela Anderson ha trasformato la tenuta di famiglia sull'isola di Vancouver, in Canada, in un grande orto dove coltiva frutta, verdura, erbe aromatiche e fiori. Tornata nella proprietà nel 2020, l'attrice ha recuperato gli spazi abbandonati, riscoprendo una passione trasmessale dal nonno. Un'attività che Anderson racconta anche sui social, in particolare su TikTok, dove è sbarcata ad agosto e condivide video della vita quotidiana nel suo giardino.