Naomi Campbell mostra gli slip sul red carpet

La parrucca cotonata in stile anni Sessanta che la rendono un mix perfetto tra Barbarella e Brigitte Bardot passa inosservata davanti alle trasparenze sensuali sfoggiate in passerella. Naomi Campbell calca il red carpet del gala per la "Fashion for Relief" a Londra e cattura tutti gli sguardi con un gioco malizioso di vedo-non vedo. L'abito ha una profonda scollatura sul décolleté e la Venere Nere non porta ovviamente il reggiseno, ma anche le intimità sono appena coperte dal vestito che lascia però trasparire uno slip color naturale che intriga gli osservatori...