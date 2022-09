Monza invasa dai vip per la F1: Ferragni-Fedez, selfie con Mattarella

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Pubblico d'onore a Monza per la 93esima edizione del Gran Premio d'Italia di Formula Uno, un appuntamento quest'anno ancora più sentito perché coincide con una ricorrenza eccezionale per l'Autodromo, ovvero il suo centenario. Ospite d'eccezione, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella è finito anche in un selfie scattato da due altri due ospiti tutt'altro che comuni: i Ferragnez.

Oltre alla coppia star dei social, all'evento hanno partecipato tante altre star, italiane e internazionali, del mondo dello sport e non. Dalla cantante Francesca Michielin al campione olimpico nel salto in alto Gianmarco Tamberi passando per i cantanti Albano e Iva Zannicchi, fino allo chef inglese Gordon Ramsay e all'ex calciatore della Juve Patrice Evra.