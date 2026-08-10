Miriam Leone scatto senza veli nella vasca da bagno di un hotel

A Palo Laziale, sul litorale romano, per qualche giorno di riposo, l'ex Miss Italia Miriam Leone ha postato un video e una serie di foto dedicati ai suoi momenti di relax tra un set e l'altro. A colpire più di tutti i suoi follower è stato lo scatto in cui l'attrice è ritratta distesa in una vasca da bagno in marmo, immersa nella schiuma, in una posa sensuale che esalta tutta la sua bellezza. Lo scatto sembra essere dedicato a Dua Lipa che, durante il suo viaggio di nozze con il marito Callum Turner, aveva realizzato un'immagine simile proprio nello stesso hotel, poi diventata virale. Il riferimento appare evidente anche dall'hashtag utilizzato da Miriam Leone: #ciaodua. Tra le immagini postate anche uno in cui si gusta un piatto di pasta e quello di una nuotata in solitudine in una piscina molto scenografica.