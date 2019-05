Melissa Satta, che calcio! Guarda come si è “riscaldata”...

Ufficializza la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng (al settimanale Chi ha detto “Non è mai bello quando finisce un amore, ma io e Kevin siamo sereni”), vola in vacanza a Dubai con le amiche e il figlio Maddox, rientra in Italia più forte che mai e scende in campo orgogliosamente single. In una partita di calcetto sorride e dà prova della sua classe sul tappeto verde. Tolto il bikini, Melissa Satta si infila la divisa e le scarpe con i tacchetti e dà un calcio... per beneficenza. Sfoglia la gallery e scopri il suo “riscaldamento” e la sua classe. Naturalmente... ha vinto!