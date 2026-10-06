Manuela Arcuri e il principe Andrea Pallavicino sono stati paparazzati insieme e gli scatti pubblicati dal settimanale "Chi" hanno subito acceso la curiosità. L'attrice e il principe appaiono sorridenti e complici durante un viaggio in elicottero, seduti uno accanto all'altra. Nelle immagini i due sembrano particolarmente a loro agio e condividono il tragitto tra sorrisi e sguardi d'intesa. Per il momento, però, né Arcuri né Pallavicino hanno confermato la natura del loro rapporto