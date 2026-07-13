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dal campo alle sfilate

Maduka Okoye, il calciatore più famoso del momento e potenziale sex symbol

Classe 1999, portiere dell'Udinese dal 2023, conta quasi due milioni di follower su Instagram e fa parlare di sé anche per il flirt con la rapper Cardi B

13 Lug 2026 - 13:11
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