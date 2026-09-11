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© Instagram | La nuova maglia di El Shaarawy
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Il ritorno

Ludovica Pagani ed El Shaarawy posano con la maglia del Genoa

Il calciatore è tornato nel club ligure a 16 anni di distanza dall'addio. Presto lui e la moglie traslocheranno da Roma a Genova

11 Set 2026 - 16:52
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La nuova maglia di El Shaarawy © Instagram

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