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In dolce attesa

Ludovica Pagani ed El Shaarawy annunciano la gravidanza: le foto

La coppia ha condiviso la novità in occasione del 34esimo compleanno dell'attaccante del Genoa, pubblicando delle foto su Instagram

27 Ott 2026 - 15:30
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