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DAI SOCIAL

Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy, gender reveal con gol

La coppia ha scelto un annuncio a tema calcistico per condividere il sesso del primo figlio 

05 Nov 2026 - 11:00
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