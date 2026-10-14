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© Instagram @loriskarius
© Instagram @loriskarius
© Instagram @loriskarius

© Instagram @loriskarius

© Instagram @loriskarius

PRESA DI COSCIENZA

Loris Karius, le foto social con i tatuaggi che ora vuole rimuovere

Dagli scatti social agli shooting fotografici, le immagini che ritraggono il marito di Diletta Leotta con i tatuaggi che oggi non sente più suoi

14 Ott 2026 - 17:20
9 foto
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