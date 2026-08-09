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© Instagram | Le vacanze di Chiara Ferragni a Formentera
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Relax e divertimento

Le foto delle vacanze di Chiara Ferragni a Formentera

L'influencer si è concessa dei momenti di svago sull'isola spagnola insieme alla famiglia e agli affetti

09 Ago 2026 - 12:06
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chiara ferragni