01 luglio 2021 11:52

Laura Torrisi sex bomb, l’estate siciliana dell’attrice è bollente

Dopo gli interventi per l’endometriosi, Laura Torrisi torna a postare felice sui social lasciandosi alle spalle un inverno e una primavera difficili. Si trova in Sicilia e tra lezioni di cucina e vento di scirocco che le soffia tra i capelli, l’attrice torna a fare la bomba sexy. E la foto del primo bagno in bikini fa il pieno di like.