Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
1 di 8
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

festeggia 51 anni

La festa di compleanno di Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti porta la torta

La modella fa gli onori di casa al party per il compleanno dell'attore, in attesa delle nozze

14 Nov 2025 - 11:16
8 foto