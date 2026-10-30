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Un compleanno in alta quota

Katy Perry festeggia i 42 anni con un'arrampicata insieme a Justin Trudeau

I due fanno coppia da luglio 2025, la popstar l'ha definito l'amore della sua vita. 

30 Ott 2026 - 17:46
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