Dopo 2 anni

Kate Middleton, primo discorso pubblico dopo la diagnosi di cancro

La principessa ha invitato i leader aziendali a dare priorità a "tempo e tenerezza" anziché a profitto e successo

19 Nov 2025 - 10:39
