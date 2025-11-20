Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
1 di 11
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Ritorno in scena

Kate Middleton e il principe William al Royal Variety Performance

La principessa torna accanto al marito nell’evento più atteso della stagione mondana, accolti da un pubblico caloroso lungo il red carpet di Londra

20 Nov 2025 - 11:05
11 foto
kate middleton
principe william
gossip