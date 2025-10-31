Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
1 di 21
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

Una coppia “modello”

Jannik Sinner, fuga sulla neve con Laila Hasanovic

Il numero due al mondo del tennis è anche un ottimo sciatore

31 Ott 2025 - 09:28
21 foto
jannik sinner
laila hasanovic
gossip