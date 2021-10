14 ottobre 2021 10:19

Jack Bonaventura in festa, guarda il battesimo del figlio Edoardo

Piccola pausa dal tappeto verde per Jack Bonaventura. Il calciatore ha dedicato una bella giornata di festa al suo Edoardo che ha spento la sua prima candelina ed è stato battezzato. La moglie dello sportivo, Federica Ziliani ha riempito i social delle immagini dell’evento che si è tenuto in un bellissimo parco con tanto di addobbi personalizzati per il piccolo Edo. Parenti, amici, foto di gruppo, torta, palloncini e regali, tutto rigorosamente e dettagliatamente riportato online per la gioia dei follower…