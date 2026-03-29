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BARBA O BAFFI?

Il principe William pensa a un nuovo look

L'idea è nata tra i soldati: tagliare la barba e cedere al fascino dei baffi ma c'è qualcuno che non è d'accordo

29 Mar 2026 - 10:54
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Barba o Baffi? Quella che potrebbe sembrare una semplice scelta di stile si è trasformata in un piccolo affare di famiglia...

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