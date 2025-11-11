Logo Tgcom24
alle ATP Finals

Il gesto romantico di Jannik Sinner per Laila Hasanovic

Il tennista mostra alla compagna, seduta sugli spalti, il polsino a forma di cuore 

11 Nov 2025 - 17:07
jannik sinner