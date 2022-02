15 febbraio 2022 10:10

I vip innamorati tra rose rosse e cene romantiche, guarda che festeggiamenti

Quest’anno i vip si sono proprio scatenati e per San Valentino hanno esagerato con mazzi di rose rosse, cene romantiche, dediche speciali e post social. Perfino Antonella Clerici che non ama festeggiare nei giorni prestabiliti e San Valentino lo considera un giorno come tanti, ha scelto uno scatto di coppia per brindare alla festa degli innamorati. Baci appassionati per Ronaldo, Beckham, Corradi. Ma non solo, sfoglia la gallery e scopri come hanno trascorso il 14 febbraio i famosi…