1 di 7
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

Regina di Halloween

Heidi Klum, le foto del terrificante costume da mano mozzata

Ispirato alla vera mano sinistra della top model, il travestimento è uno dei più inquietanti mai indossati ad Halloween dalla 53enne

01 Nov 2026 - 11:58
7 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
heidi klum