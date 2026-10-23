1 di 7
© Instagram | Bastian Muller con la maschera di ghostface
© Instagram | Bastian Muller con la maschera di ghostface
© Instagram | Bastian Muller con la maschera di ghostface

© Instagram | Bastian Muller con la maschera di ghostface

© Instagram | Bastian Muller con la maschera di ghostface

Tra assassini e zombie

Halloween 2026, le foto dei primi travestimenti dei vip

Da Bastian Muller a Lilly Singh, vari personaggi famosi hanno già iniziato a respirare appieno lo spirito della notte più spaventosa dell'anno

23 Ott 2026 - 15:40
7 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
halloween
bastian muller
kim kardashian
victoria justice